18 сентября 2020

Европарламент перестанет считать Лукашенко президентом Белоруссии

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Лукашенко, лукашенко александр
Европа перестанет считать Александра Лукашенко президентом Белоруссии Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Александра Лукашенко перестанут считать президентом Белоруссии после 5 ноября. Такое заявление сделал депутат Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс.

«Как только 5 ноября закончится срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко. Парламент больше не будет признавать его президентом страны», — приводит информагентство Eurasia Daily слова депутата. Парламентарий добавил, что Европе необходимо сформировать новый подход к Белорусии, который бы подразумевал прекращение любого сотрудничества с правлением Лукашенко.

Массовые протесты в стране, напомним, начались 9 августа, после выборов главы государства, на которых Александр Лукашенко одержал победы с результатом 80,1% голосов. В первые дни уличные акции жестко подавлялись силовиками. Они использовали водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. 17 сентября, как напоминает RT, Лукашенко решил закрыть границы с Украиной, Польшей и Литвой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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