Европарламент перестанет считать Лукашенко президентом Белоруссии

Александра Лукашенко перестанут считать президентом Белоруссии после 5 ноября. Такое заявление сделал депутат Литвы в Европарламенте Пятрас Ауштрявичюс.
«Как только 5 ноября закончится срок полномочий действующего авторитарного лидера Александра Лукашенко. Парламент больше не будет признавать его президентом страны», — приводит информагентство Eurasia Daily слова депутата. Парламентарий добавил, что Европе необходимо сформировать новый подход к Белорусии, который бы подразумевал прекращение любого сотрудничества с правлением Лукашенко.
Массовые протесты в стране, напомним, начались 9 августа, после выборов главы государства, на которых Александр Лукашенко одержал победы с результатом 80,1% голосов. В первые дни уличные акции жестко подавлялись силовиками. Они использовали водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. 17 сентября, как напоминает RT, Лукашенко решил закрыть границы с Украиной, Польшей и Литвой.
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