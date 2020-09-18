До конца года самая сильная безработица будет сохраняться в сфере услуг и транспорта. При этом рост пособий по безработице может повлечь еще большую безработицу, рассказал URA.RU экономист и политолог Никита Масленников.
«Наиболее пострадала во время пандемии сфера услуг в разных ее отраслях. Здесь она отстает в восстановлении докризисного спроса на 20 и более процентов. Главный риск (по безработице) это сфера услуг и транспорт», — рассказал Масленников.
При этом легкая и текстильная промышленность, а также сфера изготовления бытовых электроприборов уже вернулись к прежним показателям объемов производства, говорит эксперт. Ситуация на тынке труда там «вернулась на круги своя».
Масленников отметил, что рост безработицы во многом повлек увеличение пособия по безработице, которое приравняли к прожиточному минимуму. Некоторым россиянам оказалось проще получать пособие и одновременно сохранять теневую занятость, уточнил экономист.
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