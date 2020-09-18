В пермском селе, где не ловит связь, построили интернет-скамейку

Теперь у жителей Тарнабоево есть место, где ловит связь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне Тарнабоево в Пермском крае, в которой нет связи, оборудовали интернет-зону. В единственном месте, где ловит сеть, появились скамейка и столб.

«Чтобы немножко скрасить нашу скучную жизнь мы нашли место, где ловит интернет. И как-то его оборудовали, нам здесь уютно», — говорит местная жительница на видео, опубликованном Mash.

Один из местных жителей захотел решить проблему отсутствия в деревне связи с внешним миром. Он взял телефон и пошел искать место, где он поймает интернет-соединение. В точке, где сигнал нашелся, появился столб с надписью «интернет» и лавочка. Теперь местные жители приходят туда, чтобы пообщаться с внуками в соцсетях и почитать новости.