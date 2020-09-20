США выдвинули России условия по продлению ядерного договора

В США предложили заключить меморандум по вооружениям Фото: Владимир Андреев © URA.RU

США может согласиться продлить с Россией Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако это произойдет только в том случае, если два президента примут совместное заявление-меморандум, где будут обозначены контуры многостороннего договора, который придет на смену ДСНВ. Об этом заявил специальный посланник президента Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«То, что мы предлагаем на данном этапе, не является договором, требующим ратификации сената. Но мы рассчитываем, что на базе этого возникнет рамочная концепция, которая в конечном итоге преобразуется в полноценный договор», — сказал в интервью « Коммерсанту » Биллингсли. Будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая. И если такое соглашение будет достигнуто, то ДСНВ будет продлен на срок менее пяти лет.

При этом спецпосланник Трампа подчеркнул, что США не видят ничего страшного в том, что ДСНВ может быть не продлен. По его словам, нынешняя администрация считает, что договор более выгоден России, чем США.

Срок действия ДСНВ истекает в 2021 году, напоминает РАПСИ . Договор был подписан в 2010 году. Согласно договору, каждая сторона должна сократить свои ядерные арсеналы, чтобы через семь лет и в более позднем будущем количества вооружений не превышали 700 баллистических ракет, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок, пишет агентство Nation News.