В США выяснили, как пробить оборонную систему России

В случае войны США и России Штатам потребуется большое количество стратегических бомбардировщиков, чтобы прорвать системы ПВО Калининграда. Сейчас у Америки нет такого числа военных самолетов, сообщил аналитик Центра военной и политической власти при Фонде защиты демократий Шейн Прейзуотер.
Военный эксперт подчеркнул, что одним из главных факторов победы в сражении может стать массовое применение тяжелых стратегических бомбардировщиков, которые могут нести больше оружие, чем самолеты-невидимки. «Несмотря на то что у США есть базы и союзники в Балтийском регионе, <…> разгром интегрированной системы ПВО Калининграда потребует значительного участия бомбардировщиков», — приводит слова Прейзуотера издание Defence One.
По заявлению аналитика, на вооружении США сейчас находятся 140 бомбардировщиков, а необходимо 225. К 2040 году планируется увеличить авиапарк до 175 экземпляров. При этом чаще всего модернизируются устаревшие модели, но, по мнению Прейзуотера, логичнее разработать новый бомбардировщик, пишет телеканал 360.
Ранее военный эксперт Михаил Александров заявил, что у России будет преимущество в случае войны с США. По его словам, у Вашингтона мало систем ПВО и артиллерии, но есть авиация, в то время как Москва лидирует по числу систем залпового огня и ракет меньшей и средней дальности, передает «
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