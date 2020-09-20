В автобусах Кургана повысили цену на проезд

Цены на маршрутах повысят до 25 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 23 сентября на двух автобусных маршрутах цена проезда повысится до 25 рублей. Об этом сообщается на сайте МКУ «Транспортное управление».

«На автобусах маршрутов 36 и 309 стоимость одной поездки составит 25 рублей», — указано на сайте. Цена на проезд изменится с 23 сентября. Ранее в Кургане стоимость проезда изменилась на маршрутах №№ 26, 306 и 328, 331 и 307. Стоимость проезда также увеличилась до 25 рублей.

Курганские перевозчики хотели поднять цену на проезд до 25 рублей в начале года, но городская администрация попросила их не менять стоимость до 1 июля. По словам перевозчиков, пересмотр тарифов является вынужденной мерой из-за повышения расходов на топливо и содержание транспорта и необходимости выплачивать зарплату сотрудникам.

25 августа губернатор региона Вадим Шумков анонсировал транспортную реформу в Кургане. Согласно ей, в 2021 году позволят работать только тем автобусам, которые имеют соответствующий внешний вид и год выпуска.