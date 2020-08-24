В Кургане анонсировали транспортную реформу

С 2021 года в Кургане не допустят до рейсов старые автобусы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Перевозчиков Кургана заставят поменять автобусы, к которым страшно подходить. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков на форуме партии «Единая Россия» «Энергия развития», передает корреспондент URA.RU.

«Будут допущены автобусы, которые имеют соответствующий внешний вид и соответствующий год выпуска», — рассказал Шумков. Власти выставят данное условие перевозчикам в 2021 году.

Губернатор объяснил необходимость такого решения: «Многие уже расценивают как неуважение, что их перевозят в таких автобусах, к которым подходить страшно». О данной реформе областные власти договорились с администрацией Кургана.

По словам Шумкова, в 2019 году в городе поменяли 50 автобусов. В этом году власти хотят обновить столько же автобусов. Он добавил, что за три года администрация планирует поменять все остановки в городе. В начале года перевозчики Кургана хотели повысить цены на проезд, чтобы у них была возможность содержать автобусы и выплачивать зарплату, однако им разрешили изменить тарифы только с 1 июля. За последние два месяца цена проезда на некоторых рейсах в Кургане выросла с 24 до 25 рублей.