Устраивающий допросы мэр из ХМАО уволил скандальную пиарщицу

В администрации Сургутского района это уже далеко не первый случай увольнения чиновницы из пиар-блока Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Руководитель пресс-службы администрации Сургутского района Любовь Иванцова официально покинула свой пост после двух лет работы в ХМАО и уехала в Тюмень. О своем уходе она рассказала на своей странице в Facebook.

«Сегодня был мой последний рабочий день в должности начальника пресс-службы администрации Сургутского района. Я довольна проделанной работой, хотя и ухожу с легкой грустью в душе. Это был интересный и насыщенный событиями период», — написала Иванцова.

Сама Иванцова рассказала URA.RU, что в Тюмени уже нашла работу. Она возглавит пиар-направление в энергетической компании, название которой пока держит в тайне. Но источник агентства заявляет, что бывшая пиарщица Трубецкого может вернуться в компанию «Тюменьэнерго», откуда и перешла на работу в мэрию Сургутского района.

Ротации в пиар-блоке администрации Сургутского уже стали обычным явлением. За время работы Андрея Трубецкого в качестве главы муниципалитета на должности его зама, курирующего это направление, сменилось уже четыре человека, а также несколько начальников управления общественных связей и информационной политики. Одной из причин уходов инсайдеры называют «непростой» характер Трубецкого и его тягу к допросам — за бюджетный счет он купил несколько детекторов лжи и допрашивает подчиненных.

Ранее URA.RU писало, что Иванцова оказалась в эпицентре скандала из-за своих комментариев в соцсетях. Она призвала жителей сел Лямина и Сытомино «поднять свои пятые точки», в ответ на их просьбу решить проблемы с транспортной доступностью поселений. Иванцову по итогам разбирательств лишили премии.