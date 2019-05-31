В Югре наказали чиновницу за совет жителям «поднять пятые точки»

После скандала в соцсетях поступок чиновницы обсуждался на комиссии по этике Фото: Facebook Любови Иванцовой

Начальник отдела информационной политики мэрии Сургутского района Любовь Иванцова лишена премии за хамские высказывания в социальных сетях. Эту информацию «URA.RU» подтвердил источник в администрации.

«На комиссии по этике ее депремировали, причем жестко. Эта ситуация отразится и на квартальном, и на годовом вознаграждении», — заявил инсайдер. Чиновница оказалась в эпицентре скандала из-за высказывания в адрес жителей сел Лямина и Сытомино. В начале мая на реке Лямин на время закрыли единственную переправу между поселками. Жительницы пожаловались на то, что оказались отрезанными от «большой земли». В ответ они получили громкую тираду. «Вас там никто жить не заставляет… Поднимите свою пятую точку и сами сделайте хоть что-то вместо того, чтобы ныть и проклинать всех на свете в соцсетях», — написала тогда чиновница. В результате на нее обрушился шквал критики. Позже скрины с перепиской из паблика «Глава в районе» были удалены. Однако оскорбленные жители их сохранили.

Оправдываться за действия подчиненной пришлось и главе Сургутского района Андрею Трубецкому. Чиновник заявил, что слова Иванцовой будут рассмотрены на комиссии по этике в администрации Сургутского района. Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии корреспонденту «URA.RU» не удалось.