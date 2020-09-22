Госдума одобрила повышение налогов ради борьбы с кризисом

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Налоговое нововведение направлено для привлечения дополнительных средств в бюджет для реализации антикризисных мер Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Депутаты Госдумы приняли законопроект по повышению налога на добычу полезных ископаемых для металлургов и производителей удобрений. В правительстве предполагают, что повышение ставки позволит привлечь средства в бюджет для реализации антикризисных мер.

«Законопроект предполагает повышение с 1 января 2021 года налога для металлургов и химиков в 3,5 раза», — пишет ТАСС. Согласно документу, ставка повысится на добычу калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, железной руды и других ископаемых.

Против принятия этого законопроекта выступала ассоциация «Русская сталь», в которую входят крупнейшие производителей металлопродукции в России, отметили в агентстве. По мнению ее представителей, отметили в ТАСС, рост налогов спровоцирует высокие экономические риски для регионов и может привести к закрытию предприятий.

Ранее в правительстве объяснили необходимость налогового нововведения привлечением в российский бюджет средств на реализацию антикризисной политики и борьбу с COVID-19. По мнению главы Минфина РФ Антона Силуанова, благодаря этому ежегодно в бюджет будет пополняться на 56 млрд рублей, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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