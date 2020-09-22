Путин назвал способ победить кризис из-за коронавируса

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Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Москва, путин владимир
Владимир Путин выступил на юбилейной Генеральной Ассамблеи ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Снятие ограничений и санкций может помочь в восстановлении мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом своей речи на 75-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент РФ Владимир Путин.

«Расчистка от ограничений и санкций может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики и снижения безработицы», — сказал Путин. По его словам, мировую экономику после пандемии придется долго восстанавливать, принимая нестандартные решения. Глава российского государства напомнил об инициативе организовать «зеленые коридоры» свободные от санкций, для поставок еды и лекарств.

Из-за пандемии коронавируса, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проходит в онлайн-формате, напоминает «Национальная служба новостей». По мнению Генсека ООН Антониу Гутерреша, на Генассамблее будут обсуждаться, и решаться важнейшие проблемы, стоящие перед миром, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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