Путин назвал способ победить кризис из-за коронавируса

Снятие ограничений и санкций может помочь в восстановлении мировой экономики из-за пандемии коронавируса. Об этом своей речи на 75-й Генеральной Ассамблеи ООН заявил президент РФ Владимир Путин.
«Расчистка от ограничений и санкций может стать хорошим подспорьем для восстановления экономики и снижения безработицы», — сказал Путин. По его словам, мировую экономику после пандемии придется долго восстанавливать, принимая нестандартные решения. Глава российского государства напомнил об инициативе организовать «зеленые коридоры» свободные от санкций, для поставок еды и лекарств.
Из-за пандемии коронавируса, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций проходит в онлайн-формате, напоминает «Национальная служба новостей». По мнению Генсека ООН Антониу Гутерреша, на Генассамблее будут обсуждаться, и решаться важнейшие проблемы, стоящие перед миром, передает RT.
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