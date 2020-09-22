Федеральный министр едет в Курганскую область

В Белозерский район (Курганская область) 29 сентября приедет министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом сообщила пресс-служба областного департамента образования.
29 сентября пройдет Всероссийский Марафон открытий центров «Точка роста». «Старт мероприятию даст Министр просвещения РФ Сергей Кравцов из „Точки роста“ Першинской школы Белозерского района Курганской области», — рассказали в пресс-службе. В рамках мероприятия Кравцов проведет телемост с губернаторами, педагогами и учениками восьми регионов страны.
В сельских школах Курганской области оборудованы 56 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России. С 2019 года в 81 субъекте России было создано 5000 таких центров. В них школьники на современном оборудовании изучают предметы «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности» и занимаются в различных кружках.
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