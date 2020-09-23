Россиянам станет проще использовать материнский капитал

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ПФР договорился с учебными заведениями об упрощенном использовании материнского капитала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российский пенсионный фонд сделал более простым получение материнского капитала для обучения детей. ПФР заключил уже больше 300 соглашений с учебными заведениями, сказано на сайте фонда.

«Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно», — говорится на официальном портале ПФР.

Сейчас заведения, с которыми фонд заключил договоры, есть в 75 регионах России. Их список можно увидеть на сайте ведомства.

В ПФР напомнили, что раньше родителям, которые тратят маткапитал на обучение детей, приходилось предоставлять в фонд копию договора из учебного заведения. Она должна была подтверждать факт платного обучения.

23 сентября президент России Владимир Путин заявил, что индексация материнского капитала будет производиться каждый год, пишет телеканал «Царьград». Кроме того, с 2021 года размер выплат для новоиспеченных мам увеличится, уточнили в агентстве Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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