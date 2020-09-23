Россиянам станет проще использовать материнский капитал

ПФР договорился с учебными заведениями об упрощенном использовании материнского капитала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российский пенсионный фонд сделал более простым получение материнского капитала для обучения детей. ПФР заключил уже больше 300 соглашений с учебными заведениями, сказано на сайте фонда.

«Теперь, если между отделением фонда и учебным заведением заключено соглашение, родителям достаточно подать в ПФР заявление о распоряжении маткапиталом. Информацию о договоре на обучение фонд запросит самостоятельно», — говорится на официальном портале ПФР.

Сейчас заведения, с которыми фонд заключил договоры, есть в 75 регионах России. Их список можно увидеть на сайте ведомства.

В ПФР напомнили, что раньше родителям, которые тратят маткапитал на обучение детей, приходилось предоставлять в фонд копию договора из учебного заведения. Она должна была подтверждать факт платного обучения.

23 сентября президент России Владимир Путин заявил, что индексация материнского капитала будет производиться каждый год, пишет телеканал « Царьград ». Кроме того, с 2021 года размер выплат для новоиспеченных мам увеличится, уточнили в агентстве Nation news.