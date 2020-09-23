Свидетели сообщают о взрывах в Минске, но силовики информацию опровергают Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Беларусы вышли на акции протеста после тайной инаугурации президента Александра Лукашенко. В Минске силовики задержали десятки человек, против протестующих применили водометы и слезоточивый газ. Свидетели сообщают о взрывах и выстрелах.

«Минск. На пересечении Кальварийской и Гусовского раздался выстрел, из машин вышли люди в черном и склонились над человеком», — передает Tyt.by.

По всей столице протестующие перекрывают движение и скандируют «Верым, можам, переможам, Лукашенко — в автозаг». По словам очевидцев, в разных частях города слышны выстрелы и взрывы. Telegram-канал «Nexta» также опубликовал фото разбитых стекол и гильз. «Это подтверждает тот факт, что сегодня применялось оружие», — сказано в сообщении. Однако в пресс-службе ГУ МВД Беларуси назвали ситуацию в Минске контролируемой и опровергли информацию об использовании водометов, газа и гранат.

Ранее сообщалось, что сегодня Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. В момент торжества к резиденции главы государства стянули спецтехнику.