23 сентября 2020

После тайной инаугурации Лукашенко беларусы вышли на улицы. «Слышны выстрелы и взрывы»

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Третий день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, сквер, огонь, протест, толпа, сквер на драме, свет, фонарики
Свидетели сообщают о взрывах в Минске, но силовики информацию опровергают Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Беларусы вышли на акции протеста после тайной инаугурации президента Александра Лукашенко. В Минске силовики задержали десятки человек, против протестующих применили водометы и слезоточивый газ. Свидетели сообщают о взрывах и выстрелах.

«Минск. На пересечении Кальварийской и Гусовского раздался выстрел, из машин вышли люди в черном и склонились над человеком», — передает Tyt.by.

По всей столице протестующие перекрывают движение и скандируют «Верым, можам, переможам, Лукашенко — в автозаг». По словам очевидцев, в разных частях города слышны выстрелы и взрывы. Telegram-канал «Nexta» также опубликовал фото разбитых стекол и гильз. «Это подтверждает тот факт, что сегодня применялось оружие», — сказано в сообщении. Однако в пресс-службе ГУ МВД Беларуси назвали ситуацию в Минске контролируемой и опровергли информацию об использовании водометов, газа и гранат.

Ранее сообщалось, что сегодня Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. В соцсетях уже окрестили шестую инаугурацию Лукашенко «тайной», поскольку о ней не было никакой информации. В момент торжества к резиденции главы государства стянули спецтехнику.

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