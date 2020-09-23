Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Никакой официальной информации об этом не было.

«Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке», — сообщает БелТа. Удостоверение президента ему вручила глава ЦИК Лидия Ермошина. Уточняется, что на церемонию инаугурации приглашено несколько сотен человек. Однако издание Tut.by утверждает, что о назначении инаугурации на 23 сентября не знали даже некоторые министры.

Ранее стало известно, что к рабочей резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дворцу Независимости в Минске — стянулись автобусы с военными, спецтехника и полицейские автомобили. Ряд СМИ предполагали, что происходящее может быть связано с тайной церемонией инаугурации главы республики, но официальных данных не было.

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии в шестой раз подряд. По данным ЦИК Белоруссии, на выборах в августе его поддержали более 80% избирателей. После оглашения результатов в республике начались массовые протесты.

Фото: telegram-канал «Пул Первого»