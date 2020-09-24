Число умерших пациентов с коронавирусом приблизилось к 20 тысячам

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С начала пандемии в России заболели 1 128 836 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировали 6 595 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 6 595 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах», — сообщили в оперштабе. Выздоровели 6 130 пациентов с COVID-19, 149 скончались. С начала пандемии в России заболели 1 128 836 человек, 929 829 из них вылечились. По данным оперштаба 19 948 инфицированных скончались.

Лидирующую позицию по числу новых заболевших занимает Москва. Там за сутки выявили 1 050 зараженных, на втором месте находится Санкт-Петербург (+215), третья строка досталась Московской области (+205).

В регионах УрФО самый высокий суточный прирост заболевших в Свердловской области (+131). Далее в списке находится ХМАО (+130) и ЯНАО (+81). В Челябинской области и Пермском крае обнаружили по 75 новых зараженных. В Тюменской области 67. Самый низкий суточный прирост в Курганской области — 28.

Новые штаммы коронавируса стали чаще поражать детей, сообщил иммунолог Анатолий Суслов. По его словам, у детей существует врожденный иммунитет, который способен распознавать больше вирусов, чем у взрослых. Поэтому иммунная система детей эффективнее борется с COVID-19. Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала о важности вакцинации от гриппа в 2020 году, передает RT. Она считает, что такая мера поможет диагностировать коронавирус, так как симптомы заболеваний похожи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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