«Сбербанк» презентовал новую приставку Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сбербанк» презентовал новую медиа-приставку. Новинка была представлена во время оналйн-конференции «Сбер Конф».

«Цена медиа-приставки „Сбербокс“ с виртуальными ассистентами „Салют“ на борту составит 3 490 рублей», — рассказали на мероприятии. Если оформить предзаказ, можно получить скидку и приобрести ее уже за 2990 рублей. При покупке «Сбербокса» подписка на все развлекательные сервисы в течение месяца будет бесплатной.

В комплектацию приставки входит дисплей и колонка. Система будет оснащена семейством голосовых помощников «Салют». Их будет три на выбор. Они будут отличаться друг от друга. «Благодаря продвинутой диалоговой платформе каждый персонаж способен поддерживать диалог в свойственной только ему манере», — отметил главный исполнительный директор компании SberDevices.

«Сбербанк» официально представил свой новый логотип. Теперь организация будет работать под названием «Сбер». Также банк презентовал новый тип банкомата, передает агентство Nation News. Устройство сможет производить идентификацию пользователя на основе биометрических данных.