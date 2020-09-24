Сбербанк провел ребрендинг Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Сбербанк» официально представила свой новый логотип. Теперь организация будет работать под названием «Сбер».

Новый логотип представляет градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием «Сбер», выполненным в зеленом цвете. Ранее РИА «Новости» сообщали, что стоимость этого логотипа составляет от 100 млн рублей. Это связано с тем, что один и тот же логотип будет использоваться для различных компаний группы.

Слово «банк» уберут из названия большинства компаний экосистемы. У каждой из них будет собственный цвет в логотипе. Так, например, в логотипе медицинского сервиса «СберЗдоровье» вторая часть названия выполнена в темно-розовом цвете, у «СберЛизинга» и «СберСтрахования» — в зеленом, а у компании «СберРешения» — в светло-синем.

Прошлый логотип Сбербанка, бело-зеленый круг с галками, появился более 10 лет назад. Информация о возможной разработке нового бренда Сбербанка появилась в конце 2018 года на фоне развития экосистемы банка, однако официального подтверждения эта информация тогда не получила. По данным экспертов, стоимость ребрендинга могла составить примерно 100-300 млн долларов.

Новый логотип Сбербанка Фото: РИА «Новости»