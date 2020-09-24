24 сентября 2020

Вирусолог раскрыла признак второй волны коронавируса

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Низкий уровень самоизоляции. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, остановка общественного транспорта, маска защитная, толпа людей, covid
В России еще не закончилась первая волна коронавируса, полагает Лариса Попович Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Исходя из соотношения между числом заболевших коронавирусом и выздоровевших можно оценить волну заражений COVID-19. Об этом заявила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Самая главная история в этом деле — это разница между количеством выявленных и количеством выписанных. Вот в Москве количество выписанных стабильно превышает количество госпитализированных и выявленных. И это очень хорошая динамика», — цитирует Попович РБК. При этом, отметила она, во многих регионах страны наоборот, число выздоровевших меньше, чем количество заболевших коронавирусом.

Однако Попович не считает, что рост числа заражений в сентябре говорит о второй волне коронавируса в стране. Она отметила, что этот рост объясняется выявляемостью инфекции. По ее мнению, в России еще не закончилась первая волна COVID-19.

За сентябрь число выявляемых случаев коронавируса в сутки в России увеличилось более чем на тысячу. 1 сентября, по официальным данным, было 4 729 случаев, а 24 сентября уже 6 595, передает агентство Nation News. Президент РФ Владимир Путин считает, что в России пока не следует вводить новых ограничений из-за распространения вируса, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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