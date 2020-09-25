ЦУМ лишился более миллиона рублей за нарушение масочного режима

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ЦУМ потерял больше миллиона рубля из-за игнорирования противоэпидемических правил Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Московский ЦУМ оштрафовали на сумму более одного миллиона рублей за нарушения масочного-перчаточного режима. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«ЦУМ был оштрафован более чем на 1 млн рублей», — приводит слова Немерюка RT. Он отметил, что рейды по московским магазинам продолжаются. На данный момент выписано уже более 15 тысяч штрафов, добавил Немерюк.

Ранее в Москве из-за подобных нарушений были закрыты магазины торговых сетей «Перекресток» и «Магнолия», пишет агентство Nation News. Тем временем глава столицы Сергей Собянин анонсировал ограничения для нескольких групп москвичей с 28 сентября из-за распространения коронавируса. Так, он призвал пожилых людей не покидать дома без необходимости, передает VSE42.ru.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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