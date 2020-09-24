В ХМАО уже месяц растет число заразившихся коронавирусом

В ХМАО за сутки диагностировали 141 случай заражения коронавирусом в 17 муниципальных образованиях. Число новых случаев неуклонно растет с 1 сентября. Тогда было выявлено в два раза меньше заболевших — 70. Общее число заболевших с начала эпидемии — 21 тысяча 787 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 16 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе.
- Сургут — 35;
- Ханты-Мансийск — 30;
- Нижневартовск — 19;
- Нефтеюганск — 12;
- Урай — 8;
- Югорск — 6;
- Нягань — 6;
- Ханты-Мансийский район — 4;
- Октябрьский район — 3;
- Белоярский район — 3;
- Мегион — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Радужный — 2;
- Когалым — 2;
- Сургутский район — 2;
- Кондинский район — 2;
- Пыть-Ях — 1.
Всего: 141 человек
По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 33 пациентов тяжелое, 23 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 184 человека.
Ранее URA.RU писало, что рост числа больных коронавирусов в ХМАО заставил региональные власти заговорить об ужесточении карантинных мер. Власти готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса.
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