24 сентября 2020
23 сентября 2020

В ХМАО уже месяц растет число заразившихся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция общественного транспорта в Екатеринбурге во время пандемии коронавируса COVID-19, транспорт, троллейбус, защитный костюм, эпидемия, дезинфекция, екатеринбург , санитарная обработка, пандемия коронавируса, медицинский костюм
В ХМАО число заражающихся коронавирусом увеличилось в два раза с начала третьего этапа снятия ограничений Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за сутки диагностировали 141 случай заражения коронавирусом в 17 муниципальных образованиях. Число новых случаев неуклонно растет с 1 сентября. Тогда было выявлено в два раза меньше заболевших — 70. Общее число заболевших с начала эпидемии — 21 тысяча 787 человек. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 90 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 16 человек — бессимптомно», — добавили в оперштабе.

  • Сургут — 35;
  • Ханты-Мансийск — 30;
  • Нижневартовск — 19;
  • Нефтеюганск — 12;
  • Урай — 8;
  • Югорск — 6;
  • Нягань — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 4;
  • Октябрьский район — 3;
  • Белоярский район — 3;
  • Мегион — 3;
  • Нижневартовский район — 3;
  • Радужный — 2;
  • Когалым — 2;
  • Сургутский район — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Пыть-Ях — 1.

Всего: 141 человек

По данным департамента здравоохранения ХМАО, состояние 33 пациентов тяжелое, 23 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 184 человека.

Ранее URA.RU писало, что рост числа больных коронавирусов в ХМАО заставил региональные власти заговорить об ужесточении карантинных мер. Власти готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...