ХМАО грозит ужесточение карантинных мер из-за коронавируса

По мнению врачей и чиновников, жители ХМАО так и не научились жить с коронавирусом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост числа больных коронавирусов в ХМАО (он продолжается уже неделю) заставил региональные власти и санитарных врачей ХМАО заговорить об ужесточении карантинных мер. В первую очередь речь идет о строгом масочном режиме и персональной ответственности жителей региона. Об этом во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом рассказала глава Роспотребнадзора ХМАО Майя Соловьева.

«Наверное, нам все повторять сначала: и контроль, и всю информационную кампанию в отношении граждан. Выход на третий этап не означает, что все благополучно с заболеваемостью. Нам нужно научиться жить с этой инфекцией, и нужно себя правильно вести для того, чтобы она далее не распространялась», — добавила Соловьева.

В Роспотребнадзоре подсчитали (проведя опросы заболевших коронавирусом), что большинство заболевших COVID-19 в последнее время не использовали маски, перчатки и антисептики, но посещали места скопления людей. По данным санитарных врачей, самыми опасными местами в ХМАО стали автобусы, маршрутки и такси, парикмахерские, салоны красоты и школы. При этом школьники стали болеть почти в два раза чаще, чем в то время, пока были летние каникулы.

Ранее URA.RU писало, что вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов предложил жителям региона следить за тем, как бизнесмены выполняют требования Роспотребнадзора во время коронавируса, и жаловаться на нарушителей. Идею чиновник высказал во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.