ФАС проверит лекарства от коронавируса за 12 тысяч рублей

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Продажа противовирусных препаратов и медицинских масок в аптеке. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт
Стоимость препаратов от коронавируса взяли на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В России Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет регулировать цены на некоторые лекарства от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Федеральная антимонопольная служба вместе с министерством здравоохранения будет регулировать цены», — рассказал Мурашко. По его словам, некоторые лекарства разрешили для амбулаторного применения. Их сейчас вносят в список жизненно важных, пишут РИА «Новости».

Российские аптеки получат препарат от коронавируса «Авифавир», который будет на 4 000 рублей дешевле аналогов. Как уточнил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его цена составит 8 000 рублей.

Ранее генеральный директор компании «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что рекомендованная розничная цена препарата от COVID-19 «Арепливир» составит 12 320 рублей. ФАС направила запросы фармпроизводителям по поводу обоснованности цены на препарат, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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