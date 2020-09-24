В аптеках появится дешевый аналог лекарства от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему заболевания. Екатеринбург, таблетки, лекарство, лекарства, грипп, вирус, таблетка, медицинские препараты, медпрепараты
Лекарство будет стоить на 30% дешевле аналогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Российские аптеки получат препарат от коронавируса «Авифавир», который будет на 4000 рублей дешевле аналогов. Его цена составит 8000 рублей и снизится в будущем, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», — приводит слова Дмитриева телеканал 360. Цену других препаратов РФПИ назвал завышенной. Свое лекарство фонд собирается сделать еще дешевле в будущем. При этом в больницах «Авифавир» можно получить вообще бесплатно.

Стоимостью препарата-конкурента «Арепливира» (12 000 рублей) уже заинтересовалась федеральная антимонопольная служба. Ведомство направило производителям запрос по этому поводу, пишет RT. К тому же, этот препарат обещали скоро привезти в российские аптеки, а его польза до сих пор не доказана.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...