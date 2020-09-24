В аптеках появится дешевый аналог лекарства от коронавируса

Российские аптеки получат препарат от коронавируса «Авифавир», который будет на 4000 рублей дешевле аналогов. Его цена составит 8000 рублей и снизится в будущем, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», — приводит слова Дмитриева телеканал 360. Цену других препаратов РФПИ назвал завышенной. Свое лекарство фонд собирается сделать еще дешевле в будущем. При этом в больницах «Авифавир» можно получить вообще бесплатно.
Стоимостью препарата-конкурента «Арепливира» (12 000 рублей) уже заинтересовалась федеральная антимонопольная служба. Ведомство направило производителям запрос по этому поводу, пишет RT. К тому же, этот препарат обещали скоро привезти в российские аптеки, а его польза до сих пор не доказана.
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