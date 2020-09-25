Навальный поблагодарил российских врачей за спасение

Алексей Навальный рассказал о грамотных действиях врачей и пилотов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный поблагодарил пилотов и врачей за спасение жизни. Он обратился к ним в своем instagram-аккаунте.

«Во-первых, пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное „минирование“ аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и т. д., а сразу четко сказали: „Это токсическое отравление“, и зафигачили мне дозу атропина», — заявил Навальный.

По словам блогера, пилоты и медики, оказавшие первую медицинскую помощь, подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни. Он признался, что даже не знает их имен, и обратился к ним как к «неизвестным добрым друзьям». Навальный также предположил, что «убийцы» рассчитывали на то, что ему станет плохо через 20 минут после взлета, а медицинская помощь на борту самолета будет недоступна, поэтому через час блогер скончается.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где его госпитализировали, после чего блогер впал в кому. Семья отказалась от лечения в России, поэтому блогера перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Сейчас он уже выписан и проходит реабилитацию, пишет RT.