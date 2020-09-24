24 сентября 2020

Стало известно, когда Навальный сможет вернуться в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный будет находиться в Германии до конца реабилитации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный будет находиться в Германии до конца курса реабилитации, которая может занять еще несколько недель. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно», — сказала Ярмыш на youtube-канале блогера.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогер впал в кому. Семья отказалась от лечения в России, поэтому блогера перевезли в клинику «Шарите» в Германии. Сейчас он уже выписался и проходит реабилитацию. Ранее Ярмыш заявляла, что после реабилитации Алексей Навальный намерен вернуться в Россию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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