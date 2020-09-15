Алексей Навальный опубликовал первый пост от своего имени после продолжительного времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Блогер Алексей Навальный опубликовал первый пост в Instagram после выхода из комы. На фото запечатлен он в больничной палате в окружении членов семьи.

«Привет, это Навальный. Скучаю по вам», — написано в описании к посту. Блогер рассказал, что все еще почти ничего не умеет, но на протяжении всего дня дышал сам. «Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал», — отметил он.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Он впал в кому. Его доставили в немецкую больницу «Шарите», где блогер пришел в себя. Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию и продолжить свою деятельность. При этом он отказался удовлетворить просьбу РФ о совместном расследовании с Германией ситуации, произошедшей с ним.