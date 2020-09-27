Военная техника замечена возле Дворца Независимости Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Минске ко Дворцу независимости стянули БТР, БМП, машины с колючей проволокой. В этом месте оппозиция планировала провести протестную акцию.

«У Дворца независимости скопилось много военной техники, в том числе машины с колючей проволокой», — сообщает Tut.by. Также возле стелы «Минск — город-герой» установили ограждения. По данным издания, у площади Независимости дежурят силовики.

«Во избежание чрезвычайных происшествий милицией будут приниматься меры по ограничению движения как личного, так и общественного транспорта, в том числе метро», — написала в официальном telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. Она подчеркнула, что за участие и организацию несанкционированных мероприятий предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Сегодня, 27 сентября оппозиция запланировала народную инаугурацию экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской. Белорусов призывали брать портреты Тихановской и выходить в центр Минска. Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии 23 сентября, передает деловая газета «Взгляд».