Курс доллара рекордно вырос

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Курс доллара поднялся до 79 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Впервые со 2 апреля курс доллара превысил 79 рублей. Об этом говорят данные последних торгов.

«Курс доллара на Мосбирже поднялся до 79 рублей. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent — до 42,06 доллара за баррель», — сообщает данные с торгов ТАСС.

При этом биржевые индексы на рынке акций России поднялись. Индекс Мосбиржи достиг 2909,62 пункта.

24 сентября экономист Нарек Авакян рассказал URA.RU, что при неблагоприятных условиях через месяц доллар поднимется в цене до 100 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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