Синоптики раскрыли, какая зима ждет Россию

Россию зимой ждут аномальные колебания температур Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Грядущая зима покажет аномальные температуры во всех регионах России. Метеорологи ждут холодный февраль, сказано на сайте Гидрометцентра.

«Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа», — сообщает Гидрометцентр. Почти всю зиму в Центральном регионе температуры будут ниже, чем в прошлом году.

Тем не менее, температура в регионах России ежемесячно будет колебаться. Холода придут во все части страны, но Гидрометцентр прогнозирует также и аномально теплую погоду. Температуры выше нормы будут иногда сменять холод на протяжении всей зимы.

30 августа климатолог Екатерина Пестрякова также предсказывала URA.RU, что зима в будущем году окажется суровой, но не без оттепелей. Однако другие коллеги поспешили опровергнуть ее слова не дожидаясь прогноза Гидрометцентра, пишет «Национальная служба новостей».