Пенсионер пострадал после атаки дронов: карта ударов БПЛА за 7 ноября

В ночь на 7 ноября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 11 беспилотников над регионами страны. Самолетные дроны противника были уничтожены над Крымом, Брянской, Белгородской, Курской и Калужской областями. Подробнее об обстановке в регионах — на карте URA.RU.

Минобороны сообщило об 11 дронах

По данным российского оборонного ведомства воздушные цели противника были нейтрализованы над территориями четырех регионов: пять БПЛА были сбиты над Республикой Крым, три — над Брянской областью, еще два беспилотника — над Курской областью и последний — над Калужской областью.

Под Курском пострадал пожилой мужчина

В Курской области в результате атаки беспилотников пострадал 60-летний мужчина в Рыльском районе. Об этом написал губернатор региона Александр Хинштейн. По словам главы области, пострадавший получил осколочные ранения бедра и живота и был доставлен в центральную районную больницу.

Кроме того, в городе Курчатове произошло аварийное отключение электричества, затронувшее часть горожан. Однако Хинштейн затем уточнил, что отключение не было связано с внешним воздействием. Спустя некоторое время аварийные бригады оперативно восстановили электроснабжение.

В остальных — без последствий

Над территорией Калужской области, по предварительной информации, был уничтожен один беспилотник в районе Боровского муниципального округа. На месте работала оперативная группа. По словам главы региона Владислава Шапши, пострадавших не зафиксировано, как и повреждений.