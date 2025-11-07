CNN: пакет с неизвестным веществом напугал американских солдат

На военную базу под Вашингтоном доставили посылку с белым порошком Фото: miliman/pickupimage.com

Несколько американских военных были госпитализированы после того, как на стратегически важной базе Эндрюс под Вашингтоном была обнаружена подозрительная посылка с белым порошком. Об этом сообщает местная телекомпания.

«На военную базу США в Мэриленде была доставлена подозрительная посылка, в результате чего несколько человек почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу», — пишет CNN. Издание ссылается на свои источники.

В качестве экстренной меры предосторожности людей эвакуировали из здания, куда поступила посылка, а также из соседнего строения. На место происшествия незамедлительно прибыли специализированные экстренные службы.

По предварительным данным, непосредственной угрозы для жизни людей нет. Сотрудники, работающие с опасными веществами, провели первоначальный анализ и пришли к выводу, что вещество, скорее всего, не представляет опасности. Окончательный состав порошка пока не установлен и выясняется. По информации CNN, в посылке также находились материалы, содержащие политическую пропаганду.