28 сентября 2020

Российских водителей ждут новые правила

© Служба новостей «URA.RU»
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За нарушение ПДД предусмотрены новые штрафы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Москве автомобилистов ждут нововведения. Среди них — штрафы за проезд по выделенной полосе и парковочной разметке. В списке других изменений также — новые сигналы светофора.

  • В столице уже на восьми перекрестках появились светофоры с секцией, на которой изображен белый человечек. Данный сигнал обязывает водителей при повороте направо на зеленую стрелку пропускать пешехода. Тем самым разрешается одновременное движение пешеходов и автомобилей. «Совмещение фаз сократит время ожидания для пешеходов и велосипедистов на 40%, но при этом пропускная способность улиц вырастет на 30%», — рассказали «Известиям» в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
  • Для автомобилистов ввели новый штраф за движение по парковочной разметке. Как уточняют в департаменте транспорта, за нарушение предусмотрен штраф 500 рублей. За этим уже начали следить камеры, пока только на улице Косыгина. Дело в том, что водители, которые пытаются объехать основной поток через пустой парковочный карман, создают опасные ситуации.
  • В двадцати московских тоннелях появилась прерывистая разметка. Теперь водители смогут безопасно перестраиваться перед съездом, а не занимать нужный ряд еще до въезда, как раньше.
  • На выделенных полосах исчезнут знаки с «молоточками», теперь полосы переходят на круглосуточный режим без выходных. За проезд по выделенкам ночью и в выходные дни автовладельцев будут штрафовать на 3 тысячи рублей.
  • До конца года за неоплаченный проезд по платным трассам будут штрафовать. Водителей легковых автомобилей ждут санкции в размере 2 тысяч рублей, владельцам грузового транспорта придется платить 5 тысяч рублей.
  • В Москве отменяют флуоресцентные рамки вокруг дорожных знаков. По мнению ЦОДД, на дорогах с хорошим освещением они излишни. Однако знаков «Дети» и «Объезд препятствия» это нововведение не коснется.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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