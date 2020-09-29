В Госдуме предложили отправить российские войска в Карабах

Российские миротворцы, по мнению Сергея Миронова, помогут разрешить конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Единственный способ положить конец вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе — отправить туда миротворческие силы РФ, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он также призвал Азербайджан и Армению прекратить огонь и начать мирные переговоры.

По мнению депутата, решающую роль в урегулировании конфликта должен сыграть ввод миротворческого контингента РФ. «Разумеется, использовать миротворцев можно будет только после того, как противоборствующие стороны придут к соглашению о прекращении огня и разведении вооруженных формирований», — приводит слова Миронова пресс-служба парламентария.

Он также отметил, что к эскалации конфликта привело подстрекательство со стороны лидера Турции Реджепа Эрдогана, который выступил на стороне Азербайджана и призвал «оккупантов» освободить законные территории государства в Нагорном Карабахе. При этом, как считает Миронов, Турция не заинтересована в сильном партнере и хочет добиться статуса региональной сверхдержавы. США, в свою очередь, заинтересованы в дестабилизации обстановки у южных границ РФ, заключил политик.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Сообщалось, что Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах ввели военное положение, передает «Национальная служба новостей». Во вторник стало известно, что Армения рассматривает возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой. Армения также опасается, что Азербайджан готовится расширить географию боевых действий.