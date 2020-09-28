В Турции высказались о конфликте между Арменией и Азербайджаном Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал покончить с оккупацией Нагорного Карабаха. При этом он осудил действия Армении и подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать в конфликте Азербайджан.

«Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, необходимо положить конец», — приводит РБК слова Эрдогана. По его мнению, мир в регион вернется, когда «Армения оставит оккупированные азербайджанские территории».

Конфликт в Нагорном Карабахе с новой силой вспыхнул утром 27 сентября. Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах объявили о военном положении. В Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и перевести процесс в политико-дипломатическое русло, передает «Национальная служба новостей».

Позже появились данные, что Турция собирается принять участие в армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе. Для этих целей в регион планируется перебросить одно из подразделений турецкого спецназа.