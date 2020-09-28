28 сентября 2020

Армения готова объединиться с Карабахом для войны с Азербайджаном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, танки в городе, парад
Армения рассматривает разные пути решения проблем в Карабахе Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Армения рассматривает возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой Нагорный Карабах. Об этом заявила руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

«В нынешней ситуации активно обсуждаются наши возможные адекватные шаги параллельно с развитием событий. В частности, подписание военно-политического союза с Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика)», — написала Макунц в своем аккаунте в Facebook.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Сообщалось, что Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах ввели военное положение. В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по данной ситуации, сообщает «Национальная служба новостей».

Нагорный Карабах — непризнанная республика в восточной части Армянского нагорья. Однако согласно административно-территориальному делению Азербайджана, Арцах находится на его территории.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...