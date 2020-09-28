Армения готова объединиться с Карабахом для войны с Азербайджаном

Армения рассматривает возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой Нагорный Карабах. Об этом заявила руководитель правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.
«В нынешней ситуации активно обсуждаются наши возможные адекватные шаги параллельно с развитием событий. В частности, подписание военно-политического союза с Арцахом (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика)», — написала Макунц в своем аккаунте в Facebook.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Обстрелу подверглись населенные пункты и места дислокации военных с обеих сторон. Сообщалось, что Армения и Азербайджан, а также непризнанный Нагорный Карабах ввели военное положение. В воскресенье президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по данной ситуации, сообщает «Национальная служба новостей».
Нагорный Карабах — непризнанная республика в восточной части Армянского нагорья. Однако согласно административно-территориальному делению Азербайджана, Арцах находится на его территории.
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