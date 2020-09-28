У России появился повод вмешаться в войну за Нагорный Карабах

Азербайджан готовится проявить агрессию против Армении, сообщает министерство иностранных дел Армении. В дипведомстве республики также отметили, что Баку ищет поводы для расширения географии боевых действий. Россия может оказаться втянутой в конфликт, если территории Армении будет грозить опасность.
Ереван, в частности, отрицает обвинения минобороны Азербайджана об артобстреле Дашкесанского района Азербайджана с территории Армении. «Цель данной дезинформации — подготовить почву для расширения географии боевых действий, в том числе, осуществления агрессии против Республики Армения», — передает «Интерфакс» заявление армянского МИД.
В ведомстве также добавили, что осуждают попытки Баку дестабилизировать региональный мир. Ответственность за последствия данных действий, как отмечает МИД Армении, полностью несет военно-политическое руководство Азербайджана.
Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что воздушные силы Армении утром 29 сентября открыли огонь по территории Дашкенсанского района Азербайджана. Утром 27 сентября ведомство заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне Нагорного Карабаха, передает телеканал 360. Во вторник стало известно, что Армения рассматривает возможность заключения военно-политического союза с непризнанной республикой.
Россия и Армения входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В рамках соглашения РФ может включиться в конфликт в том случае, если территории Армении будет грозить опасность.
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