Налоговый вычет для несовершеннолетних самозанятых будет более 22 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Налоговый вычет для несовершеннолетних самозанятых составит не 10 тысяч рублей, а более 22 тысяч. Об этом сообщили в Минфине.

«Несовершеннолетним самозанятым предоставят новую льготу: для них налоговый вычет составит 22 130 руб. против 10 тыс. для остальных», — пишет РБК со ссылкой на сообщение Минфина. Мера будет действовать до 2021 года.

Вычет такие граждане получают автоматически, деньги направляются налоговыми органами на уменьшение налога, напомнили в министерстве. При этом неиспользованный до 18 лет остаток налогового вычета будет перенесен на будущие периоды в размере не больше 10 тысяч рублей, добавили в Минфине.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить льготы, введенные в РФ из-за пандемии коронавируса. Глава столицы считает, что меры должны действовать весь следующий год.