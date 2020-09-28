Собянин предложил продлить льготы, введенные во время пандемии

Сергей Собянин заявил о необходимости продлить принятые решения по налоговой, финансовой и бюджетной сферам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил продлить льготы по финансовой сфере и госзаказам, введенные в пандемию, на следующий год. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета.

«Те решения, которые мы приняли как временные на 2020 год, в области финансов, бюджетного кодекса, налогового кодекса, на наш взгляд, необходимо продлить как минимум еще на год, на 2021 год», — сказал Собянин. Он отметил, что проекты таких законов будут выработаны вместе с правительством — их предстоит вносить в Думу и принимать. Вместе с тем Собянин подчеркнул, что следует также продлить решения относительно контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В начале своей речи на заседании президент РФ Владимир Путин заявил о важности Госсовета и обновлении его статуса в рамках конституционных поправок. Также глава государства призвал россиян соблюдать меры по защите от коронавируса, чтобы не пришлось возвращать ограничения, введенные весной текущего года. Кроме того, российский лидер заявил о необходимости провести реконструкцию автомобильных и железных дорог к Черноморскому побережью России, передает телеканал 360.