Соратник мэра Нижнего Тагила начал кампанию за его спиной

Владиславу Пинаеву не доложили об интриге с участием его заместителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин начал искать союзников в областной власти, чтобы впоследствии иметь возможность заменить Владислава Пинаева на посту главы города. Как сообщил URA.RU источник в администрации, в поисках покровителей Горячкин за последнее время встретился с замминистра спорта Александром Масловым и депутатом Заксобрания Михаилом Ершовым.

«Не имея контактов с резиденцией губернатора, Горячкин пытается найти аппаратную поддержку за ее пределами. В разговорах он [Горячкин] транслирует свое мнение о происходящем в мэрии Нижнего Тагила. По его словам, ситуация в городе является неуправляемой, а всю реальную работу выполняет он, а не Пинаев. Естественно, об этом сразу узнали в мэрии», — описал ситуацию инсайдер, отметив, что Пинаеву пока не сообщали о переговорах Горячкина. На момент публикации получить комментарии Маслова и Ершова не удалось.

В разговоре с корреспондентом Горячкин заявил, что не участвует в интригах за спиной мэра, и назвал себя человеком Пинаева. «С Александром Викторовичем [Павловым] я не виделся четыре или пять месяцев. Михаил Павлович [Ершов] в сентябре был в администрации, мы с ним встречались. А индивидуально в сентябре мы больше с [депутатом заксобрания Вячеславом] Погудиным общались», — сказал Горячкин. Сам Владислав Пинаев заявил URA.RU, что информация о контактах Горячкина с представителями областной власти — слухи.

Горячкин занимает пост первого вице-мэра Нижнего Тагила с декабря 2018 года. По информации URA.RU, он относится к команде начальника городской полиции Ибрагима Абдулкадырова, который в разное время оппонировал Пинаеву.