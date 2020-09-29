Мишустина попросили отменить накопительную часть пенсии

Михаилу Мишустину предложили отменить накопительную часть пенсии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила отменить накопительную часть пенсии. Инициатива направлена председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, а текст документа опубликован на сайте организации.

«Федерация независимых профсоюзов России последовательно выступает за исключение накопительного компонента из системы государственного обязательного пенсионного страхования. Этот вопрос не нашел практического решения, что приводит к правовым коллизиям», — говорится в документе.

Все дело в том, что при средней продолжительности жизни в 72 года, после выхода на пенсию люди живут в среднем 12-15 лет, однако в 2021 году период дожития [срок выплаты накопительной пенсии] будет увеличен с 19 до 22 лет. «Подобная практика дискредитирует саму идею накопительной пенсии, так как снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных», — указано в письме. В связи с этим ФНПР просит прекратить практику увеличения ожидаемого периода выплаты и вывести накопительный компонент из системы обязательного пенсионного страхования.

Сейчас накопительная пенсия формируется у работающих граждан, родившихся после 1967 года, за счет того, что их работодатели уплачивает страховые взносы на финансирование накопительной части; у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений. Несмотря на повышение пенсионного возраста, назначение накопительной части устанавливается в прежнем порядке — женщинам в 55 лет, мужчинам — в 60 лет. Работники вредных и опасных условий труда, морского флота, гражданской авиации, МЧС, водители городского транспорта, педагоги, медработники и госслужащие имеют право на досрочную выплату. Но с 2014 года в стране действует заморозка накопительной части пенсии.