На первых дебатах между действующим президентом США Дональдом Трампом и его соперником на выборах от партии демократов Джо Байденом с обеих сторон звучали ругательства и оскорбления. Байден, в частности, назвал Трампа «щенком Путина», однако глава Белого дома не остался в долгу.
Дебаты Трампа и его оппонента начались с обоюдных обвинений, которые надолго затянулись. Американский лидер постоянно перебивал своего противника по предвыборной гонке, а тот в свою очередь просил его «заткнуться». Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории Америки», «лжецом», «клоуном» и «щенком Путина», передает RT.
Действующий президент США, в свою очередь, заявил, что кандидат от демократов даже не вспомнит название колледжа, в котором учился, и призвал его не хвастаться своим «отсутствующим» умом. Соперники поспорили о системе медицинского страхования в США.
Не обошлось и без упоминания России. Байден, в частности, упрекнул Трампа в том, что при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он не спросил о награде, которую российские власти якобы просят за головы американских военных в Афганистане. Однако действующий президент США напомнил, что материал газеты New York Times, в котором это сообщалось, не нашел подтверждения. Трамп также спросил соперника про сына Байдена Хантера и Елену Батурину.
Ранее сенатор от Висконсина Рон Джонсон в соцсетях привел выдержку из отчета, где говорится о якобы имеющихся связях Байдена-младшего и вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Согласно представленным данным, вдвова бывшего главы Москвы якобы перевела инвесткомпании, основанной Хантером Байденом, 3,5 млн долларов, сообщает «
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