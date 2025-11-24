Скандальная дуэль из-за обнаженной балерины: за что стрелялся классик Грибоедов

Скандальная дуэль в Петербурге изменила жизни всех участников Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ровно 208 лет назад, в Санкт-Петербурге произошла одна из самых известных дуэлей в истории России. В ней сражались сразу четыре человека, на кону было сердце 18-летней балерины, а поэт и драматург Александр Грибоедов из-за конфликта лишился мизинца левой руки. URA.RU вспоминает историю скандальной четверной дуэли.

Из-за чего случилась четверная дуэль

Как и многие другие дуэли в XIX веке, в центре скандала оказалась красавица. 18-летняя балерина Авдотья Истомина считалась настоящей царицей светского Петербурга. Александр Пушкин настолько восхищался девушкой, что посвятил ей строки в «Евгении Онегине»: именно на нее пришел любоваться в театр главный герой романа:

«Блистательна, полувоздушна,

Смычку волшебному послушна,

Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина; она,

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола;

То стан совьет, то разовьет.

И быстрой ножкой ножку бьет».

Портрет балерины Авдотьи Истоминой Фото: Винтергальтер/wikipedia.org/Общественное достояние

Но сотням поклонников балерины оставалось лишь наблюдать за ней на сцене — ведь сердце Авдотьи принадлежало суровому офицеру штабс-ротмистру Василию Шереметеву. Мужчина славился своей ревностью и следил за каждым шагом возлюбленной.

Продолжение после рекламы

Как-то раз между Авдотьей и Василием случился конфликт, и девушка покинула его квартиру. Про это узнал граф Александр Завадовский, приятель Александра Грибоедова. Мужчина питал нежные чувства к балерине и попросил знаменитого поэта пригласить Авдотью Истомину вечером к ним в квартиру. Девушка знала Грибоедова, поэтому согласилась отправиться «на чай»: и вечер хорошо провести, и бывшего возлюбленного проучить.

Приехав к мужчинам на пару часов, Истомина в итоге осталась с ними на два дня. О том, что происходило в квартире Грибоедова и Заводского за закрытыми дверями, известно мало. По одной из версий, разгоряченная шампанским Истомина рассказала приятелям, что за ней следует проклятие: с каждым, кто видел, как балерина выступает обнаженной, случались самые разные несчастья. Ошарашенные Грибоедов и Заводовский, услышав это, решили испытать судьбу и уговорили Истомину станцевать перед ними.

Александра Грибоедова посчитали виноватым, ведь он лично пригласил балерину в гости Фото: Иван Николаевич Крамской/wikipedia.org/Общественное достояние

Истомина знала, что ревнивый Шереметев внимательно следит за каждым шагом бывшей возлюбленной. Так что ее не удивило то, что офицер быстро прознал о вечере с Грибоедовым и Завадовским. Однако балерина не учла, что бывший тут же бросится к своему приятелю, офицеру Александру Якубовичу — будущему декабристу и знатному любителю дуэлей. Именно он убедил Шереметева в том, что спускать такое на тормозах нельзя.

В итоге Шереметев бросил вызов Завадовскому. Граф не хотел стреляться и пытался уладить конфликт, но офицер оставался непреклонен — пришлось согласиться. Досталось и Грибоедову: Якубович вызвал поэта на дуэль, так как именно поэт пригласил балерину в гости.

Первая дуэль: Завадовский и Шереметев

24 ноября 1817 года на Волковом поле встретились четверо: дуэлянты Шереметев и Завадовский и их секунданты — Якубович и Грибоедов. Главный сторонник дуэлей, Александр Якубович, настоял, что стрелять нужно наверняка — с шести шагов.

Первым стрелял Шереметев. Разъяренный ревнивец стрелял на поражение — но промахнулся. Пуля задела воротник графа. Завадовский планировал обойтись малой кровью, выстрелив в воздух или в ногу, но Шереметев дал понять, что дуэль идет на поражение. Так что и граф не стал жалеть соперника.

Пуля попала Шереметеву в живот. Секундант пострадавшего, Александр Якубович, подбежал к раненому другу, извлек пулю и недвусмысленно передал ее Грибоедову. Из-за трагического исхода вторую дуэль решили перенести на другой день, и раненого Шереметева погрузили в карету и доставили в квартиру.

Продолжение после рекламы

На следующий день Василий Шереметев скончался. Тут же начали следствие — ведь дуэли были запрещены. В итоге суд решил, что граф действовал из необходимости законной обороны. Едва следствие закончилось, Завадовский покинул Россию, навсегда уехав в Лондон.

Секунданта погибшего, Александра Якубовича, из-за скандала отправили служить на Кавказ. Грибоедов после трагических событий стал замкнутым и молчаливым. Но, по крайней мере, ему казалось, что второй дуэли удастся избежать.

Вторая дуэль: Грибоедов и Якубович

Портрет офицера Александра Якубовича Фото: Nikolai Bestuzhev/wikipedia.org/Общественное достояние

Судьба настигла Александра Грибоедова год спустя. Поэта назначили секретарем российского посольства в Персии, и он часто бывал по долгу службы в Тифлисе. В октябре 1818 года Грибоедов встретил там старого знакомого, офицера Якубовича. В итоге они решили закончить начатое и провести дуэль неподалеку от селения Куки.

Александр Грибоедов не хотел навредить офицеру, ведь между ними не было никакой вражды. Так что поэт, стрелявший первым, просто выстрелил в воздух. А вот Якубович стрелял на поражение: целился в живот, но попал в руку. Травма оказалась несерьезной, однако мизинец на левой кисти Грибоедова навсегда оказался изуродован.

Многие знают, что судьба Александра Грибоедова закончилась трагически. Автора «Горе от ума» растерзали религиозные фанатики, напавшие на посольство в Тегеране в 1829 году. Именно по изуродованному в дуэли мизинцу в итоге удалось опознать тело Грибоедова.

Судьба Александра Якубовича сложилась незавидно: в 1825 году он решил принять участие в декабристском восстании, за что его отправили в ссылку на каторжные работы. Последние годы он провел на золотых промыслах Енисейского округа: он не мог ходить, страдал от припадков безумия и постоянных головных болей. Офицер погиб 14 сентября 1845 года от «водяной болезни в груди».