Речь россиян изменится через 25 лет

Через 25 лет у россиян еще сильнее ускорится общий темп речи, предположила филолог Фото: Анна Майорова © URA.RU

Через 25 лет россияне будут сильнее сокращать слова, в связи с чем общий темп речи заметно увеличится. С таким мнением выступила главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.

«Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — сказала она журналистам РИА Новости. Филолог подчеркнула, что уже через 25 лет темп речи изменится еще сильнее.

Также Киселева обратила внимание на то, что в речи все чаще встречаются компрессивы — сокращенные варианты слов. В качестве примера она привела слово «сейчас», которое зачастую сокращают до «щас», причем не только в разговорной речи.

Продолжение после рекламы