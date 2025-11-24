Речь россиян изменится через 25 лет
Через 25 лет у россиян еще сильнее ускорится общий темп речи, предположила филолог
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Через 25 лет россияне будут сильнее сокращать слова, в связи с чем общий темп речи заметно увеличится. С таким мнением выступила главный редактор портала «Грамота.ру», кандидат филологических наук Ксения Киселева.
«Мы говорим гораздо быстрее, чем сто лет назад. Это чувствуется даже по сравнению с передачами радио и телевидения 50-летней давности. Очень вероятно, темп речи будет и дальше нарастать», — сказала она журналистам РИА Новости. Филолог подчеркнула, что уже через 25 лет темп речи изменится еще сильнее.
Также Киселева обратила внимание на то, что в речи все чаще встречаются компрессивы — сокращенные варианты слов. В качестве примера она привела слово «сейчас», которое зачастую сокращают до «щас», причем не только в разговорной речи.
В октябре 2025 года всероссийский проект «Слово года — 2025» опубликовал промежуточные итоги голосования в номинации «Всенародное слово». В тройку лидеров вошли такие слова, как «тревожность», «договорнячок» и «кринж». Последнее слово также показывает тенденцию на употребление англицизмов в русском языке.
- Саня24 ноября 2025 07:27Она приобретет восточный акцент