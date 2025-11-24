«Был легендой и навсегда останется ей»: как футбольный мир отреагировал на смерть Никиты Симоняна

Соболезнования в связи со смертью футболиста высказали во всем мире Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР Никита Симонян ушел из жизни на 100-м году жизни. О его смерти стало известно вечером 23 ноября. Спортсмен внес огромный вклад в развитие советского и российского футбола. Его карьера была насыщена достижениями как в качестве игрока, так и в качестве тренера.

Выразить соболезнования уже успели многие клубы, тренеры и известные спортсмены. От его родного «Спартака», в котором он стал лучшим бомбардиром в истории клуба, до иностранных специалистов Фабио Капелло и Массимо Карреры. Подробнее о реакции футбольного мира на смерть Никиты Симоняна — в материале URA.RU.

ФК «Спартак» простился с легендой

Главной командой в карьере Симоняна был московский «Спартак» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Московский «Спартак» выразил соболезнования родным и близким покойного в числе первых. Футбольный клуб был главной командой в карьере Симоняна. Именно в его составе спортсмен стал лучшим бомбардиром, а позже под знаменами «красно-белых» выступил в качестве тренера.

«Ушел великий спартаковец. Автор 160 голов за красно-белых. <...> Никита Павлович всегда был и навсегда останется для спартаковцев примером высшего профессионализма и благородства. <...> Светлая память Легендарному Спартаковцу — Никите Павловичу Симоняну!», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Скорбят и другие российские клубы

Российские футбольные клубы, включая ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», махачкалинское «Динамо», «Сочи», «Факел» и другие, также выразили слова скорби. Также соболезнования поступили от Российского футбольного союза (РФС) и национальной сборной России. Хоккейные коллеги красно-белых также присоединились к выражению соболезнований.

«Хоккейный Клуб „Спартак“ Москва скорбит и соболезнует родным и близким Никиты Павловича Симоняна. Это большая утрата для всего отечественного спорта, ФК „Спартак“ Москва и всей красно-белой семьи. Вечная память легенде!», — говорится в сообщении ХК «Спартак» Москва на сайте.

Реакция РПЛ

Соболезнования выразили не только российские клубы, но также РФС и РПЛ Фото: Александр Константинов © URA.RU

Никита Симонян был символом связи множества поколений, а его значимость для футбола невозможно описать словами. Об этом сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

«Уход Никиты Павловича Симоняна — огромная утрата для всего российского футбола. Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов. Он не просто лучший бомбардир в истории „Спартака“, не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян — это человек-явление, символ связи множества поколений», — сказал Алаев, слова которого приводит пресс-служба РПЛ.

«Общался с ним две недели назад»: Титов о смерти Симоняна

Шестикратный чемпион России по футболу в составе московского «Спартака» Егор Титов сообщил о недавней встрече с Никитой Симоняном. По словам Титова, общение состоялось две недели назад.

«Мы с ним две недели назад общались, пожимали друг другу руки, было очередное мероприятие. Планировали в честь его столетия что-то особенное, но, увы, не получится. Только уже его память. Для меня это человек, который очень много для меня значил, ушел тот, о котором мы будем помнить всегда, как и о наших великих спартаковцах», — рассказал Титов в разговоре с ТАСС.

ФК «Арарат» отметил заслуги Симоняна

В пресс-службе ереванского футбольного клуба «Арарат» подчеркнули значимость вклада Никиты Симоняна в успехи команды и развитие армянского футбола. Под его руководством в 1973 году «Арарат» впервые и единственный раз стал чемпионом СССР, а также завоевал кубок страны.

«Его роль и вклад в армянский футбол и в исторические успехи „Арарата“ неоценимы. Выражаем соболезнования родным Никиты Симоняна, армянской футбольной семье и всем болельщикам „Арарата“, — говорится в сообщении пресс-службы клуба, которое приводит ТАСС.

Реакция футбольных тренеров

Массимо Каррера

Карерра назвал Симоняна легендой футбола Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера выразил свое отношение к ушедшему. Итальянский специалист назвал Никиту Симоняна легендой мирового футбола.

«Мне очень жаль, и я выражаю глубочайшие соболезнования семье. Я встречался с ним только один раз! Но Никита Симонян был легендой и навсегда останется ей!» — сказал Каррера в беседе с корреспондентом Sport24.

Фабио Капелло

Слова скорби высказал и бывший тренер сборной России Фабио Капелло. Он подчеркнул, что знаменитый футболист был для него другом.

«Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием. <...> А сегодня я узнаю о его смерти. <...> Мне очень грустно. Соболезнования семье и близким Симоняна», — отметил итальянский футбольный тренер в разговоре с «Спорт-Экспресс».

Станислав Черчесов

Черчесов рассказал, что ему удалось поработать с Симоняном Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отметил, что уход их жизни спортсмена является великой потерей не только для российского, но и для мирового футбола в целом. Футбольный специалист также вспомнил о тесном сотрудничестве с легендой «Спартака».

«Знал Никиту Павловича еще со времен „Спартака“ Орджоникидзе. „Спартаковская“ линия, но это было заочно. Когда переехал в Москву, играл в „Спартаке“, мы виделись не очень часто. Но уже в сборной Никита Павлович был начальником команды, мы общались. <...> Уход Никиты Павловича — это большая потеря не только для российского, но и мирового футбола», — сообщил Черчесов.

Чем был известен Никита Симонян

Никита Симонян за время своей спортивной карьеры выступал за несколько футбольных клубов: «Динамо» (Сухуми), московские «Крылья Советов» и «Спартак». В составе красно-белых, он установил клубный рекорд, забив 160 голов. В общей сложности Симонян забил 183 мяча и вошел в число наиболее результативных нападающих в истории советского футбола.

Кроме того, в составе «Спартака» Симонян четырежды становился чемпионом СССР (в 1952, 1953, 1956 и 1958 годах) и дважды завоевывал Кубок страны (в 1950 и 1958 годах). В составе сборной СССР он завоевал золото Олимпийских игр 1956 года, которые проходили в Мельбурне.