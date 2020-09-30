Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Цифровизация: цена и ценность. Мировой опыт». Обсуждение стартует в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.
В онлайн-встрече примут участие российские эксперты по цифровизации крупнейших холдингов. Они обсудят опыт отечественных компаний по внедрению цифровых кейсов, проблематику внедрения этих технологий на предприятиях промышленного комплекса, а также коснутся вопроса оценки эффективности цифровизации.
Спикерами станут руководитель проектов «ЕВРАЗ Групп» Завен Киракосов, руководитель направления «Цифровое производство» АО «РУСАЛ Менеджмент» Юрий Кокин, руководитель проектов по цифровизации и предиктивной аналитике Siemens в России Дмитрий Большов и ряд других спикеров. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.
Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.
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