Поможет ли цифровизация промышленности России пережить кризис? Ответы в эфире на URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2019. Третий день международной промышленной выставки. Екатеринбург, стенды, выставка, иннопром 2019, промышленная выставка
Участники дискуссии обсудят опыт отечественных компаний по внедрению цифровых кейсов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прямой эфир с участием федеральных спикеров в рамках проекта INNOPROM ONLINE стартует на URA.RU. Сегодня участники сессии будут дискутировать на тему «Цифровизация: цена и ценность. Мировой опыт». Обсуждение стартует в 12:00 по московскому времени, посмотреть его можно в этой же новости.

В онлайн-встрече примут участие российские эксперты по цифровизации крупнейших холдингов. Они обсудят опыт отечественных компаний по внедрению цифровых кейсов, проблематику внедрения этих технологий на предприятиях промышленного комплекса, а также коснутся вопроса оценки эффективности цифровизации.

Спикерами станут руководитель проектов «ЕВРАЗ Групп» Завен Киракосов, руководитель направления «Цифровое производство» АО «РУСАЛ Менеджмент» Юрий Кокин, руководитель проектов по цифровизации и предиктивной аналитике Siemens в России Дмитрий Большов и ряд других спикеров. Модератором дискуссии выступит директор деловой программы «ИННОПРОМ» Антон Атрашкин.

Новый формат выставки INNOPROM ONLINE стартовал 15 апреля. Каждую среду руководители органов госвласти, а также топ-менеджеры российских и международных компаний обсуждают актуальные проблемы современного производства в России и в мире. Все трансляции доступны на сайте URA.RU.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...