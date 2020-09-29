В ХМАО родители высказывают возмущение в социальных сетях после новости о продлении каникул Фото: Анна Майорова © URA.RU

Родителей в ХМАО возмутила идея продления школьных каникул из-за эпидемии коронавируса, которую на заседании оперативного штаба озвучил вице-губернатор Всеволод Кольцов. Еще до того, как решение было принято, соцсети погрязли в негативных комментариях.

«Дети будут предоставлены сами себе. Дома их никто не может удержать, ладно старшеклассник, а с первого по четвертый класс кто с ними будет дома сидеть?», — пишет комментарий под постом «hmao.ru» в Instagram Александр Берг. «Сейчас итак с ВУЗами сложно, дайте хоть школу закончить», — пишет там же Ксения Андреевна. «Дайте детям возможность учиться, итак никакого образования сейчас!», — пишет Лика Деринг.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что решения об изменениях учебного процесса принимаются с учетом текущей эпидемиологической обстановки. «В настоящий момент решений о переносах или продлении каникул для учащихся не принималось», — добавили в депсвязей.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин увеличил продолжительность школьных каникул в Москве до двух недель из-за роста числа заболевших коронавирусом и ОРВИ. То, что аналогичные меры могут быть приняты и властями ХМАО и напугало югорчан.

Ранее URA.RU писало, что из-за пандемии на дистанционное обучение в ХМАО отправлены 174 класса или 4 тысячи 511 детей. Количество школьников, которые сейчас учатся удаленно, за 12 дней выросло втрое.