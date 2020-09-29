29 сентября 2020
28 сентября 2020

Волна коронавируса в ХМАО накрывает все большую территорию

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский клинический противотуберкулезный диспансер, где будут размещаться на карантин граждане Китая по подозрению в инфицировании коронавирусом. Челябинск, эпидемия, здоровье, медицина, противотуберкулезный диспансер, медицинская маска, врач, больница, коронавирус
Вместе с тем, количество заболевших стабилизировалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 141 жителя ХМАО в 18 муниципальных образованиях (накануне новые заболевшие были лишь на 15 территориях). Девятый день подряд количество заболевших превышает сто человек. Вместе с этим до 1,7 снизился коэффициент распространения инфекции (против 1,24 в понедельник). Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 28 человек — бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 11 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Второй день подряд лидером по числу зараженных остается Ханты-Мансийск. На втором месте Нефтеюганск, на третьем — Сургут. Картина инфицирования ХМАО выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 26;
  • Нефтеюганск — 22;
  • Сургут — 21;
  • Нижневартовск — 13;
  • Урай — 10;
  • Югорск — 9;
  • Нягань — 8;
  • Радужный — 7;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Сургутский район — 3;
  • Советский район — 3;
  • Мегион — 3;
  • Лангепас — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Когалым — 1;
  • Октябрьский район — 1;
  • Белоярский район — 1.

Всего: 141 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 40 пациентов оценивается как тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 187 человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.

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