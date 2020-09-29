Волна коронавируса в ХМАО накрывает все большую территорию

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 141 жителя ХМАО в 18 муниципальных образованиях (накануне новые заболевшие были лишь на 15 территориях). Девятый день подряд количество заболевших превышает сто человек. Вместе с этим до 1,7 снизился коэффициент распространения инфекции (против 1,24 в понедельник). Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 28 человек — бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 11 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Второй день подряд лидером по числу зараженных остается Ханты-Мансийск. На втором месте Нефтеюганск, на третьем — Сургут. Картина инфицирования ХМАО выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 26;
- Нефтеюганск — 22;
- Сургут — 21;
- Нижневартовск — 13;
- Урай — 10;
- Югорск — 9;
- Нягань — 8;
- Радужный — 7;
- Нефтеюганский район — 7;
- Сургутский район — 3;
- Советский район — 3;
- Мегион — 3;
- Лангепас — 2;
- Кондинский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Когалым — 1;
- Октябрьский район — 1;
- Белоярский район — 1.
Всего: 141 человек
По данным департамента здравоохранения, состояние 40 пациентов оценивается как тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 187 человек.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.
Подписывайтесь на URA.RU в