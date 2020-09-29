Волна коронавируса в ХМАО накрывает все большую территорию

Вместе с тем, количество заболевших стабилизировалось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус диагностировали у 141 жителя ХМАО в 18 муниципальных образованиях (накануне новые заболевшие были лишь на 15 территориях). Девятый день подряд количество заболевших превышает сто человек. Вместе с этим до 1,7 снизился коэффициент распространения инфекции (против 1,24 в понедельник). Новую статистику опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления у 97 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 28 человек — бессимптомно. Контакт установлен в 130 случаях. По 11 случаям инфицирования контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Второй день подряд лидером по числу зараженных остается Ханты-Мансийск. На втором месте Нефтеюганск, на третьем — Сургут. Картина инфицирования ХМАО выглядит так:

Ханты-Мансийск — 26;

Нефтеюганск — 22;

Сургут — 21;

Нижневартовск — 13;

Урай — 10;

Югорск — 9;

Нягань — 8;

Радужный — 7;

Нефтеюганский район — 7;

Сургутский район — 3;

Советский район — 3;

Мегион — 3;

Лангепас — 2;

Кондинский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Когалым — 1;

Октябрьский район — 1;

Белоярский район — 1.

Всего: 141 человек

По данным департамента здравоохранения, состояние 40 пациентов оценивается как тяжелое, 26 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 187 человек.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры и кальянные.