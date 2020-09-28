В ХМАО возвращается дистанционное образование

Количество детей, обучающихся дистанционно, за две недели выросло втрое Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На дистанционное обучение из-за коронавируса в ХМАО отправлены 174 класса или 4 тысячи 511 детей. Подавляющее большинство этих школьников не больны коронавирусом, но контактировали, либо могли контактировать с заболевшими одноклассниками или учителями. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Это превентивная мера: даже если в классе кто-то потенциально контактный, все уходят на дистант на две недели. Также подчеркну, что несколько десятков классов, которые уходили на дистант в начале сентября, уже вернулись к очной форме обучения. Это цикличный процесс», — добавил чиновник.

Больше всего детей, которых перевели на дистанционное обучение, в Сургуте и Нижневартовске. В целом же количество школьников, которые сейчас учатся удаленно, за 12 дней выросло втрое. С 1,5 тысячи на 17 сентября, до более 4,5 тысячи на сегодня. В ХМАО пока нет закрытых из-за коронавируса школ, зато отправлены на карантин по гриппу и ОРВИ 4 школы и 4 детских сада в Ханты-Мансийском, Кондинском районе и Урае.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова до 18 октября продлила режим самоизоляции для югорчан, которые входят в группу риска из-за коронавируса. Закрыты детские игровые комнаты, развлекательные центры, кальянные. Кинотеатрам разрешено работать при условии, что зрительный зал во время сеансов заполнен наполовину.