При каких симптомах коронавируса нужно срочно обращаться к врачу. Ответ Мясникова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему ОРВИ. Курган, ребенок, лекарства, градусник, грипп, болезнь, орви, заболевание, орви, карантин, больной ребенок, орз, ребенок, больничная койка, больничный, высокая температура, коронавирус
При наличии легких симптомов заражения нужно лечиться дома, считает Александр Мясников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Сильная одышка и кашель — симптомы, при которых нужно ехать в больницу. С таким заявлением выступил теледоктор Александр Мясников.

«Надо ехать, когда не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день», — цитирует Мясникова РИА «Новости».

Людям с легкими симптомами коронавируса и других инфекций не нужно ехать в больницу, так как там можно заразиться еще сильнее, считает врач. По мнению Мясникова при наличии не очень высокой температуры, вирусы нужно лечить на дому.

Ранее Мясников прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина ввести ряд ограничений из-за пандемии. Врач отметил, что ограничения вводятся для людей из групп риска и призвал россиян не паниковать, пишет агентство Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...