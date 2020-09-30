Сильная одышка и кашель — симптомы, при которых нужно ехать в больницу. С таким заявлением выступил теледоктор Александр Мясников.
«Надо ехать, когда не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день», — цитирует Мясникова РИА «Новости».
Людям с легкими симптомами коронавируса и других инфекций не нужно ехать в больницу, так как там можно заразиться еще сильнее, считает врач. По мнению Мясникова при наличии не очень высокой температуры, вирусы нужно лечить на дому.
Ранее Мясников прокомментировал решение мэра Москвы Сергея Собянина ввести ряд ограничений из-за пандемии. Врач отметил, что ограничения вводятся для людей из групп риска и призвал россиян не паниковать, пишет агентство Nation News.
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